Corée du Nord : les Coréens "méprisent" Donald Trump, raconte Dorian Malovic

publié le 16/10/2017 à 19:37

La pression ne redescend pas autour de la Corée du Nord. L'Union européenne a adopté ce lundi 16 octobre de nouvelles sanctions contre le régime de Pyongyang, en réponse à son dernier essai nucléaire début septembre. La communauté internationale - et les États-Unis en tête - s'accordent sur une volonté de dénucléarisation de la Corée du Nord, depuis plusieurs mois. Pourtant, Kim Jong-un ne semble pas s'inquiéter des menaces et sanctions à répétitions prononcées - entre autres - par Donald Trump.



La Corée du Nord est un pays méconnu et quasiment impénétrable, dans lequel a pourtant pu séjourner, pendant une dizaine de jours, Dorian Malovic. Le journaliste du quotidien La Croix, spécialiste de l'Asie est le coauteur, avec Juliette Morillot, du livre La Corée du Nord en 100 questions, revient sur son expérience nord-coréenne. "Une fois que vous êtes là-bas, vous n'avez pas peur. Il n'y a pas de crainte à avoir, je ne suis pas américain", ironise-t-il.

Dans ce pays vers lequel tous les regards se tournent, pas question de changer de position. Tout y est contrôlé, "il n'y a pas de liberté religieuse", ajoute Dorian Malovic. Même si il y a tout de même des échanges avec l'étranger, "beaucoup plus que l'on imaginait", se souvient-il, la propagande du régime est omniprésente. Elle est d'ailleurs servie par la haine de Donald Trump. "Ils le méprisent. Ils le trouvent complètement abominable", explique le journaliste.