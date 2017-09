et AFP

publié le 05/09/2017 à 23:34

"Des paquets cadeaux". Telle est l'appellation employée par le régime nord-coréen pour désigner ses tirs de missiles balistiques et essais nucléaires à l'intention des États-Unis. Et si l'on en croit les récentes déclarations de Pyongyang, le territoire américain doit se préparer à de nouvelles attaques.





"Les États-Unis recevront d'autres paquets cadeaux de mon pays tant qu'ils poursuivront leurs provocations imprudentes et tentatives futiles pour mettre la pression sur la RPDC", a déclaré Han Tae Song, ambassadeur à l'ONU à Genève.



Pyongyang a suscité un nouveau tollé international en réalisant, dimanche 3 septembre, son sixième essai nucléaire. Cette fois, le régime de Kim Jong-Un affirme avoir fait exploser une bombe H qui pourrait être placée dans un missile balistique. Il s'agit de la plus puissante arme nucléaire.

Une série de sanctions

En réaction, Washington a plaidé, lundi 4 septembre, avec ses alliés devant le conseil de sécurité de l'ONU pour des sanctions "les plus fortes possibles". Début août, l'ONU avait adopté une septième série de sanctions après des tirs de missiles balistiques intercontinentaux. Des sanctions qui ne semblent pas effrayer le régime de Kim Jong-Un qui continue de narguer l'Amérique et ses voisins.



"La Corée du Nord ne mettra en aucune circonstance sa dissuasion nucléaire sur la table des négociations, ni ne fera ne serait-ce qu'un centimètre en arrière sur le chemin du développement de sa force nucléaire, à moins que la politique hostile et la menace nucléaire des Etats-Unis contre mon pays soient complètement éradiqués", a prévenu l'ambassadeur nord-coréen.