publié le 18/10/2017 à 08:09

L'économie chinoise "ne va pas fermer ses portes au monde" mais au contraire "s'ouvrir encore davantage", a martelé mercredi 18 octobre le président Xi Jinping. Faut-il le croire ? Pas du tout ! Ces déclarations s'expliquent uniquement par le climat politique international. Les Chinois, ont le sentiment que l'Ouest est affaibli, pour deux raisons. D'abord l'Amérique est, selon eux dans une sorte d'éclipse nationaliste, avec un président intempérant et sans véritable influence, Donald Trump. Ensuite l'Europe, avec les séquelles de la crise économique en zone euro et le Brexit, ne vaut pas beaucoup mieux. Les Chinois veulent donc prendre la place centrale sur le scène mondiale. Non pas seulement au plan économique et bientôt militaire, mais aussi dans le leadership politique, la culture, ce qu'on appelle le "soft power".



Le leader chinois a expliqué aussi que le pays allait s'ouvrir davantage, et traiter "équitablement" les entreprises étrangères. Là encore, ce sont des billevesées, des promesses qui ne seront pas tenues. Elles s'expliquent par le conflit commercial avec les États-Unis.

La Chine dégage un excédent commercial de plus de 300 milliards d'euros. C'est le premier du monde, juste devant l'Allemagne, qui est à 250 milliards. Cela irrite beaucoup les États-Unis. Donald Trump a menacé les Chinois de rétorsions commerciales s'ils n'ouvraient pas davantage le secteur des services. Ils vont donc faire de petites choses symboliques.



Les entreprises étrangères sont purement et simplement interdites dans certains secteurs. Ou limitées, comme dans l'énergie, les télécoms et l'assurance. Dans tous les autres secteurs, il est interdit de racheter intégralement une entreprise chinoise.



La situation a empiré sous le mandat de Xi Jinping. Il a renforcé les entreprises publiques chinoises, en les restructurant et en les regroupant pour en faire des monstres qui sont prêts à partir à la conquête du monde. En réalité, avec Xi Jinping, le périmètre de l'État et des entreprises d'État a augmenté en Chine, et non pas diminué.