Chine : un enfant bloque l'iPhone de sa mère pendant... 47 ans

publié le 08/03/2018 à 18:27

Les iPhone et les enfants font visiblement mauvais ménage. En Chine, une mère a eu la malchance de découvrir que son fils avait bloqué son iPhone pour 25 millions de minutes, soit 47 ans, comme le rapporte le South China Morning Post. Cette dernière avait laissé son bambin, âgé de deux ans, regarder des vidéos éducatives sur son portable.



L'écran a dû se verrouiller au bout de quelques minutes et l'enfant, ne connaissant pas le code de sa mère, en a rentré un faux à plusieurs reprises. Lorsqu'un code erroné est tapé sur un iPhone, le temps d'attente de l'utilisateur est allongé à chaque tentative infructueuse. Au bout du neuvième essai, il passe à une heure. Il aurait donc fallu que l'enfant passe de nombreuses heures à taper un code pour conduire à ces 47 ans d'attente.



Comme l'expliquent plusieurs sites spécialisés, il est possible que ce temps d'attente soit lié à un bug du système d'exploitation. Il se peut que le portable se soit complètement déchargé après ces nombreuses tentatives infructueuses et, une fois rallumé, se soit calé sur l'année zéro, le 1er janvier 1970. L'appareil serait revenu au système Unix, créé en 1969 et à l'origine du système iOS utilisé actuellement.

D'après les médias chinois, la propriétaire de l'iPhone aurait déjà attendu deux mois, en vain. La solution serait de brancher son téléphone à iTunes et de lancer une restauration de l'appareil. Mais si ses données n'ont pas été sauvegardées, elle perdra tout le contenu de son téléphone.