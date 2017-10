Éric Zemmour : "Même en économie, les Chinois rejettent nos modèles"

publié le 19/10/2017 à 10:46

"On nous avait dit : quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. La Chine s'est réveillée, et le monde n'a pas fini de trembler", constate Éric Zemmour. "Mais on nous avait dit aussi : quand la Chine se libéralisera, la Chine se démocratisera", poursuit-il. L'économie de marché devait entraîner mécaniquement la démocratie libérale, sur le modèle de l'Angleterre du XIXe siècle. Sauf que "les patrons du parti communiste chinois avaient un autre modèle en tête. Ou plutôt un contre-modèle : l'URSS de Gorbatchev", analyse le journaliste, qui ajoute : "La fameuse perestroïka, qui vit s'effondrer le Parti communiste soviétique après qu'il eut libéralisé l'économie et la société, était leur cauchemar".



"Ils ont réussi à le conjurer. Non seulement le Parti communiste chinois ne s'est pas écroulé, mais il a repris la main", explique Éric Zemmour, selon qui "le nouveau patron du pays est plus proche de Mao Zedong que de la reine d'Angleterre". Il note que "même en économie, les Chinois rejettent nos modèles (...) Désormais, ils assument sans complexe un dirigisme d’Etat qui rappelle beaucoup plus le colbertisme pompidolien que le libéralisme thatchérien".