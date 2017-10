publié le 16/10/2017 à 22:19

Frayeur au Canada. À 450 mètres d'altitude, un drone a heurté un avion commercial en plein vol, à 3km de l'aéroport de Québec, jeudi 12 octobre. "C'est la première fois qu'il y a une collision entre un drone est un aéronef commercial au Canada, et je suis extrêmement soulagé de savoir que l'aéronef n'a subi que des dommages mineurs et qu'il s'est posé en toute sécurité", a déclaré le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.



Plus de peur que de mal donc, même si ce dernier souligne que l'incident aurait pu avoir "des conséquences catastrophiques". Et notamment, si le drone avait heurté une fenêtre du cockpit ou un moteur. L'avion commercial transportait six passagers et deux membres d'équipage.

Au Canada, les utilisateurs de drones s'exposent, en cas de menace de la sécurité d'un avion, à un an de prison et/ou une amende pouvant aller jusqu'à 25.000 dollars canadiens (soit 13.500 euros). Nom, âge du pilote ou taille de l'appareil... La réglementation sur les drones, en court d'élaboration, devrait être adoptée au Canada en 2018.