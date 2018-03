publié le 27/06/2016 à 17:20

"Pas de précipitation" pour sortir de l'Union européenne. Trois jours après le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, qui a pourtant fait campagne pour le Brexit, demande à ce que la sortie du Royaume-Uni se fasse en douceur.



Le ministre britannique des Finances, George Osborne, préfère lui aussi la stratégie des petits pas. "Seul le Royaume-Uni peut décider du déclenchement de l'article 50 et, d'après moi, nous devons le faire uniquement lorsque nous serons au clair sur la relation que nous souhaitons avoir désormais avec nos partenaires européens. Il serait donc sain d'attendre la nomination d'un nouveau premier ministre", a-t-il estimé, lundi 27 juin. Vendredi 24 juin, David Cameron avait en effet annoncé qu'il démissionnerait de ses fonctions avant le mois d'octobre. Une décision qui repousse de trois mois l'échéance de la séparation.

Du côté des responsables européens, on espère que les autorités britanniques appliqueront "dès que possible" la décision des électeurs en enclenchant la procédure de divorce. Celle-ci ne peut en effet être engagée que par le Royaume-Uni, comme le stipule l'article 50 du traité de Lisbonne, auquel se réfère le ministre britannique des Finances. François Hollande et son homologue italien Matteo Renzi réclament également que le Royaume-Uni rompe rapidement avec l'Union européenne.