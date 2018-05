Belgique : les moines de Grimbergen en quête de la recette de leur bière

publié le 21/05/2018 à 13:26

Les moines de l'Abbaye de Grimbergen sont installés à une dizaine de kilomètres de Bruxelles, dans le Brabant wallon. Alors certes ils ont donné leur nom à une bière célèbre, mais qu'ils ne fabriquent plus. Et depuis belle lurette. La marque que vous connaissez fait partie d'un grand groupe de brasseurs, et sa fabrication est industrielle.



Plus de bière artisanale au sein même de cette abbaye fondée en 1128 par Saint Norbert de Xanten. Mais une demande permanente des visiteurs, qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas repartir d'ici avec quelques bouteilles. L'an dernier, les moines ont donc décidé de renouer avec cette tradition séculaire. Mais ils se sont heurtés à un sacré obstacle.

Ils ne retrouvent plus la recette. On pourrait même dire que les moines ont perdu le goût de la dernière gorgée de bière. Quand il a été décidé de relancer la brasserie, le père supérieur, Karel Stautemas, a demandé à quatre chercheurs de se plonger dans les archives. Pour retrouver la recette de l'ancestrale bière de l'abbaye, fabriquée jusqu'en 1797, victime des suites de la Révolution française et des déménagements successifs.

Recherches toujours vaines

Pendant un an, ces experts ont donc examiné 35.000 livres et documents en vieux flamand au sein de la bibliothèque du monastère. Ils ont bien trouvé une foule d'indications, le matériel utilisé, les endroits précis où la bière était brassée. Ils ont identifié le type d'orge achetée aux cultivateurs locaux.



Mais il manque la clé essentielle : le dosage exact des ingrédients. Le mélange du breuvage, transmis de bouche à oreille, ne figure sur aucun document. Le seul espoir est qu'un moine ait rédigé un pense-bête. Au nom de la bière, les recherches continuent à l'Abbaye.