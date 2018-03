et AFP

"Il y a 71 ans, la mort est tombée du ciel." Le président des États-Unis Barack Obama s'est recueilli à Hiroshima vendredi 27 mai. Le 6 août 1945, à 8h15, la ville japonaise située à 700km au sud-est de Tokyo, était anéantie par une bombe atomique américaine.



Dans un discours empreint d'émotion, face à un auditoire muet, Barack Obama a appelé à construire un monde sans armes nucléaires. Cette visite fait de lui le premier président américain en exercice à se rendre sur les lieux du drame. Plus de soixante-dix ans plus tard, la vie a repris son cours à Hiroshima : la végétation est progressivement revenue, et les paysages dévastés ont laissé place à une reconstruction progressive.

Les États-Unis "ont la responsabilité morale d'agir"

"Nous avons la responsabilité de regarder l'histoire dans les yeux", a-t-il martelé, avant d'aller serrer longuement la main de Sunao Tsuboi, 91 ans, l'un des survivants du feu nucléaire. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, présent au côté de Barack Obama, a souligné le "courage" du président américain, évoquant "un nouveau chapitre de l'histoire de la réconciliation entre le Japon et les États-Unis".

Dès son arrivée à la Maison Blanche, Barack Obama avait fait de la dénucléarisation l'une de ses priorités.

"Les États-Unis, seul pays à avoir jamais utilisé une arme nucléaire, ont la responsabilité morale d'agir", avait-il lancé en avril 2009 à Prague. Toutefois, si Brack Obama peut se targuer d'être parvenu à un accord - laborieux - sur le programme nucléaire iranien conclu à l'été 2015, les discussions sur le désarmement nucléaire avec la Russie de Vladimir Poutine sont, elles, au point mort.