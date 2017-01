Avec Trump les médias ont trouvé "un nouvel Hitler", analyse Éric Zemmour

BILLET - D'innombrables manifestations ont lieu outre-Atlantique pour protester contre l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pourra-t-il résister ?

par Éric Zemmour , Loïc Farge publié le 26/01/2017 à 11:06

La bataille fait rage en Amérique, ente le président élu et les médias, mais aussi des acteurs. "À les voir, on croirait que l’élection présidentielle américaine n’a pas encore eu lieu", raille Éric Zemmour. "Ils ont trouvé leur nouvel Hitler qui a remplacé sa célèbre moustache par une mèche blonde. Et qu’on ne vienne pas leur dire que Donald Trump a été élu démocratiquement : Hitler aussi est arrivé au pouvoir par les urnes", poursuit le journaliste..



"Désormais, un nouveau concept fait fureur dans les médias américains et leurs imitateurs français : la post-vérité. C’est comme le mensonge, mais en plus chic", constate-t-il. "Nos journalistes, nos acteurs, nos vedettes bien-pensantes incarnent le bien, la vérité. Ils sont la démocratie. Si le peuple ne suit pas leurs injonctions, on n’est plus en démocratie", dit Éric Zemmour sur un ton sarcastique.