publié le 22/08/2017 à 09:29

La chasse à l'homme terminée, place aux premières auditions devant la justice. Mardi 22 août au matin, au lendemain de l'opération de police ayant permis d'abattre le conducteur de la voiture bélier des Ramblas, les quatre suspects arrêtés dans l'enquête sur les attentats en Catalogne sont arrivés au tribunal de Madrid pour y être inculpés. Les fourgons de la Garde civile, les transportant, sont arrivés peu après huit heures. Un juge de l'Audience nationale doit déterminer les charges qui seront retenues, en fonction de la responsabilité supposée de chacun d'entre eux.



Parmi ces suspects, arrêtés pour la plupart à Ripoll (Catalogne), où la cellule jihadiste d'une douzaine de personnes se serait constituée, figure notamment Driss Oukabir. Un temps soupçonné d'avoir commis la tuerie de Barcelone, il s'est rendu aux autorités pour clamer son innocence. Il aurait, selon La Vanguardia, déclaré aux autorités que ses papiers avaient été volés par son frère, Moussa Oukabir, abattu par les forces de l'ordre durant l'attaque de Cambrils.

Les autres détenus sont Mohammed Alla, Salh el Karib et enfin Mohamed Houli Chemal. Ce dernier est l'un des hommes qui furent blessés dans l'explosion de la "maison conspirative" d'Alcanar, survenue la veille des attaques. Dans ce lieu, plus de 120 bouteilles de butane et des traces de TATP ont été retrouvées.