publié le 20/08/2017 à 23:14

L’un des véhicules des attaques en Catalogne serait passé par la France avant la macabre issue perpétrée par des terroristes les 17 et 18 août. L'Audi A3 noire utilisée par les djihadistes pour foncer dans la foule a Cambrils a été flashée pour excès de vitesse sur le sol français "environ une semaine" plus tôt, selon les informations du Parisien. Toutefois, hormis ce transit par l'Hexagone, aucun lien concret n'a été établi entre la France et les attaques en Espagne.



L'information révélée par Le Parisien émane de la coopération policière et judiciaire lancée à l'échelle européenne pour recouper un maximum d'informations sur d’éventuels complices et permettre de faire avancer l'enquête. Le parquet antiterroriste de Paris a ouvert une enquête, 30 Français ayant été blessés dans les deux attaques.