publié le 21/08/2017 à 22:30

Tout au long de sa carrière, Lucas Digne n’a jamais fait beaucoup de vague ni étalé sa vie privée en public. On ne s’étonnera donc pas qu’il ait passé sous silence le geste que lui attribue un journaliste de l'émission radio catalane RAC1. Quatre jours après l’attentat qui a fait 13 morts aux Ramblas de Barcelone le 17 août, Gerard Romero assure que le défenseur du FC Barcelone a accouru au secours des victimes juste après l’attaque.



Au lendemain d’une défaite en Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid, le joueur français profitait d’une journée de repos à son domicile près de la Plaça Catalunya, à proximité des Ramblas. Après l’attaque, il se serait précipité au secours des victimes en distribuant des bouteilles d’eau et en faisant même des garrots avec des serviettes de bain qu’il avait apportées de chez lui, selon le journaliste catalan, dont So Foot rapporte les propos.

¿¿¿ Une publication partagée par Lucas Digne (@lucasdigne) le 17 Août 2017 à 10h59 PDT

Il aurait laissé place aux secours après l’arrivée des premières ambulances. L’ancien joueur de Lille et du PSG s’est contenté de publier un sobre message de soutien aux victimes. Depuis la révélation de ce geste, l’international français a reçu des milliers de messages de remerciement venant de toute l’Espagne.