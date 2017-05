publié le 23/05/2017 à 08:25

Une attaque en marge d'un concert a fait au moins 22 morts et plus de 50 blessés à la Manchester Arena, au Royaume-Uni. Les cibles étaient de jeunes gens, qui sortaient d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Les États-Unis, principal allié diplomatique du Royaume-Uni, échangent très efficacement depuis l'attaque, qui s'est produite en fin de soirée le 22 mai. La piste privilégiée est celle d'une attaque terroriste et les équipes antiterroristes de ces deux pays échangent actuellement un maximum d'informations pour faire avancer l'enquête.



Les services de renseignement américains sont informés en temps réels des premiers éléments de l'enquête à Londres. Selon eux, la piste privilégiée est celle d'un attentat suicide : au moins un individu s'est fait exploser avec un sac à dos rempli d'explosifs ou une bombe dans son sac à dos rempli de clous. Ces informations émanent de sources américaines non officielles, mais il s'agit bien de la piste privilégiée confirmée par des examens médico-légaux sur un corps retrouvé sur place, qui semble être celui du terroriste. Pour l'heure peu d'informations filtrent sur l'identité de l'individu.

Les services américains affirment que l'attaque s'est produite à l'extérieur de la salle de concert, mais nul ne sait si la scène a eu lieu dans le hall de l'Arena ou à l'extérieur même de la salle. L'explosion a retenti au moment où les spectateurs commençaient à sortir de l'enceinte, l'enquête devra déterminer le but, s'il s'agissait effectivement pour le terroriste, comme ce fut le cas, de faire un maximum de dégâts. Le concert ne faisait pas l'objet de contrôles de sécurité très poussés : pas de portiques de sécurité, pas de fouilles poussées comme c'est le cas notamment aux États-Unis ou en France.