Attentat à Barcelone : un homme interpellé par les forces de police

publié le 17/08/2017 à 20:40

Une camionnette blanche a foncé sur la foule sur la Rambla de Barcelone ce jeudi 17 août, faisant 13 morts et plus de 50 blessés, selon un nouveau bilan des autorités espagnoles. L'attaque a eu lieu à 17 heures, sur l'avenue la plus touristique de la ville.



Le véhicule a ensuite arrêté sa course au milieu du terre-plein central. Le service de communication des Mossos d'Esquadra, la police catalane, a quant à lui tweeté : "Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés".

Quelques heures après l'attaque, la police régionale de Catalogne a annoncé avoir arrêté un homme. "Nous avons arrêté un homme et nous traitons cela comme une attaque terroriste", expliquent les Mossos d'Esquadra sur Twitter. Les autorités ont ensuite ajouté qu'il n'y avait "aucune personne retranchée dans un bar du centre de Barcelone", contrairement à ce qu'avaient avancé plus tôt des sources policières.



No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles — Mossos (@mossos) 17 août 2017

Selon le média La Vanguardia, la police serait toujours à la recherche de deux suspects. Ils seraient dans la ville de Vic (à 70 kilomètres de Barcelone) où a été retrouvée une seconde fourgonnette blanche.