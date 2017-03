publié le 23/03/2017 à 09:48

Quelques heures après le drame, les autorités britanniques sont parvenues à identifier l'assaillant présumé de l'attaque près du Parlement de Londres, mercredi 22 mars. Aux alentours de 14 heures, cet homme a lancé sa voiture à toute allure sur le pont de Westminster, renversant plusieurs personnes sur son passage. Il a fini sa course contre des grilles, et a couru vers le Parlement, avant de poignarder un policier décédé des suites de ses blessures. L'attaque a fait 3 victimes, en plus de l'assaillant, blessé mortellement par la police. Scotland Yard indique privilégier la piste du "terrorisme islamiste".



"C'est le choc", confie Denis MacShane, ancien ministre des Affaires étrangères de Tony Blair. "C'est une attaque contre le symbole de la démocratie, tout le monde est très triste ici", poursuit-il. Cet ancien membre du Parlement britannique, de 1994 à 2012, s'inquiète du profil de l'assaillant. "Il a agi en cavalier seul, dans le sens où il était dans sa voiture, est monté sur le trottoir, a blessé des gens, en a tué, a réussi à pénétrer dans le bâtiment... C'est une mission suicide, avec cette idéologie islamiste qui entre dans le cerveau de quelques-uns, qui son prêts à tuer à Bruxelles, au Bataclan, sur la promenade des Anglais à Nice", se souvient avec émotion Denis MacShane.

Ce qui est le plus important, c'est d'avoir plus de certitudes sur l'identité des gens qui habitent chez nous Denis MacShane Partager la citation





"Mais c'est le choc d'avoir tout ça directement contre la Chambre des communes, le Parlement, Big Ben, soit au cœur de la démocratie britannique", continue l'ancien ministre. Pour lui, c'est un modèle de société qui a été attaqué. "Il faut faire face à cette idéologie islamiste qui est là, et qui incarne une haine de la démocratie, une répression des femmes, et un antisémitisme primitif", dénonce Denis MacShane. "Il faut être solidaire en Europe et surtout plus clair sur la nécessité d'éradiquer cette idéologie". Concernant la sécurité du pays, il estime que devrait être mis en place un système de carte d'identité, comme en France ou aux États-Unis. "Ce qui est le plus important, c'est d'avoir plus de certitudes sur l'identité des gens qui habitent chez nous", affirme l'ancien ministre.

L'ancien parlementaire a toutefois tenu à faire passer un message d'apaisement, estimant qu'il ne fallait pas remettre en cause la foi des musulmans, et que cette idéologie islamiste n'était pas "la religion". Denis MacShane met également en garde contre la version "soft" de cette idéologie islamiste incarnée par les Frères musulmans : "Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, c'est terminé pour la liberté de la presse, pour la liberté des femmes", a-t-il expliqué. "Donc il faut dire que c'est une idéologie qui existe et qui menace la démocratie pas seulement en Europe mais partout dans le monde".