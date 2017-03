Attaque à Londres : ce député britannique qui a tout tenté pour sauver le policier

publié le 25/03/2017 à 00:04

L'image de la semaine a été prise à Londres mercredi 22 mars : le terroriste Adrian Russel vient de poignarder un policier après avoir renversé des passants sur le pont de Westminster. Dans l'enceinte du Parlement à terre, le policer est mortellement touché : Keith Palmer. Un secouristes est penché sur lui, mais il n'y a plus rien à faire. Un brancard et de nombreuses trousses de secours jonchent les pavés.



Il y a des médecins, des policiers vêtus de gilet par balle et un homme : Tobias Ellwood. Ce député britannique est debout, hagard, une tache de sang sur le front. Il a tout tenté pour sauver le policier. Il lui a fait le bouche à bouche et essayé d'arrêter l'hémorragie avec ses mains.



Avec lui, deux anciens militaires qui venaient de sortir d'une réunion au Parlement ont eux aussi pratiqué les gestes de premiers secours. L'un d'eux, Mike Crofts que l'on voit sur la photo, raconte la scène à la BBC.

Cette photo a fait la une de la presse et depuis Tobias Ellwood est unanimement salué !



Jeudi 23 mars, la Première ministre britannique Theresa May a rendu hommage au député conservateur. Face à elle : Tobias Ellwood est très ému... Cet ancien militaire du régiment d'infanterie de l'armée britannique est rattrapé pour la 2e fois par le terrorisme. Son frère Jonathan avait été tué il y a 15 ans dans les attentats de Bali. Les politiques de tout bord demandent maintenant que la Reine Elisabeth II le fasse chevalier... Un héros ordinaire pour un acte extraordinaire !