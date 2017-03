avec Christophe Pacaud et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/03/2017 à 23:01

Un groupe de lycéens français étaient présents sur le pont de Westminster lors du passage de la voiture bélier mercredi 22 mars à Londres. Trois d'entre eux ont été touchés et hospitalisés à Londres dans un état sérieux au cours de cette attaque terroriste, mais sans pronostic vital engagé. Au lendemain de cet attentat, le reste du groupe a atterri ce jeudi 23 mars à Quimper, pour "des retrouvailles sous le sceau du soulagement" rapporte Juliette Méadel , la secrétaire en charge de l’aide aux victimes, présente sur place à leur arrivée.



"Il faut aussi rendre hommage à tous ceux qui les ont accompagnés : évidemment, les professeurs qui étaient avec eux, mais aussi un accompagnement psychologique dès Londres où ils ont embarqué dans un avion avec deux psychologues", poursuit l’ancien porte-parole du Parti socialiste.

Pour prendre en charge ces lycéens, "une cellule médico-psychologique" sera activée dès ce vendredi, "non seulement pour eux, mais aussi pour leurs parents, et leurs frères et soeurs", assure Juliette Méadel. La secrétaire en charge de l’aide aux victimes assure que "les trois blessés hospitalisés vont mieux".