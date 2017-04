publié le 14/04/2017 à 21:30

Depuis une semaine, la photo est devenue un véritable symbole de lutte contre le racisme. "Un message puissant à ceux qui cherchent à nous diviser", pour le député local de Birmingham. Un message universel. Nous sommes un samedi après-midi dans la deuxième ville d’Angleterre : un groupuscule d’extrême droite anti-musulman, l’English Defence League, manifeste. Sur la photo, le leader du groupe, Ian Crossland, t-shirt et casquette noire, se montre agressif.



Face à lui, une jeune femme métisse, anonyme, est devenue icone de la tolérance : elle s'appelle Saffiyah Khan. Armée d’une seule fleur cousue sur son blouson en jean, les mains dans les poches, elle le défie en souriant. On devine une pointe d’ironie dans le regard. Entre eux, un policier assiste à la scène.



En fait Saffiyah Khan défend une jeune femme musulmane prise à partie par les manifestants parce que voilée. Devant l'emballement, les deux femmes ont témoigné ensemble. Saffiyah Khan vit à Birmingham, sa famille est originaire du Pakistan et de Bosnie. La jeune femme vêtue d’un hijab qu'elle a défendue s’appelle Saira Zafar. Elle est venue contre-manifester en arborant une pancarte anti-islamophobie.





Le quotidien britannique The Guardian les a réunis. La musique adoucit les mœurs. Le groupe ska-punk The Specials a offert à Saffiyah Khan des places pour leur prochain concert. Samedi, elle portait un t-shirt à leur effigie.