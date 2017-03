Racisme : Robert Ménard se défend malgré ses dérapages

publié le 09/03/2017 à 23:22

C'est un tweet publié le 1er septembre 2016 sur le compte de Robert Ménard qui a valu à celui-ci une comparution devant le tribunal correctionnel de Paris pour "provocation à la haine". Dans ce message, le maire de Béziers (Hérault), pointait du doigt la composition ethnique des écoles de la ville : "#rentréedesclasses : la preuve la plus éclatante du #GrandRemplacement en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe".



Un tweet dont l'interprétation ne laissait que peu de place au doute et qui avait été suivi, quelques jours plus tard, sur la chaîne d'information LCI, par une déclaration tout aussi polémique : "Dans une classe de centre-ville de chez moi, 91% d'enfants musulmans. Evidemment que c'est un problème".

La proclamation, par l'ex-secrétaire général de Reporters sans frontières, du fait qu'il "avait toujours combattu le racisme" a donc provoqué de nombreuses réactions, amusées ou dépitées. Robert Ménard et son avocate, qui ont plaidé la relaxe, ont fait part de leur étonnement à la présidente de la chambre. "J'ai passé ma vie, Madame, à combattre le racisme. Je vis comme infamant le fait qu'on puisse m'accuser de cela", a-t-il déclaré, affirmant également "ne pas comprendre" en quoi ses propos "posaient problème".

#rentreedesclasses : la preuve la plus éclatante du #GrandRemplacement en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe. .. — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 1 septembre 2016

Le maire de Béziers n'en était pourtant pas à son coup d'essai, ayant multiplié déclarations et mesures ayant fait polémique depuis son élection en 2014. Il avait ainsi évoqué l'existence, sur le plateau de France 2, de statistiques ethniques concernant le taux d'élèves musulmans dans les écoles de la ville. Dès le début de son mandat, il avait multiplié les décrets : couvre-feu pour les mineurs, interdiction du linge aux fenêtres et des antennes paraboliques, installation d'une crèche à la mairie... Il avait également envisagé de confier la rédaction d'un ouvrage sur la ville de Béziers à Renaud Camus, écrivain apparenté à l'extrême droite, condamné pour "provocation à la haine religieuse et à la violence" et inventeur de la théorie du "grand remplacement" citée par Robert Ménard dans son tweet controversé.



La semaine dernière encore, il décrivait le footballeur Raymond Kopa, décédé le 3 mars, comme "le symbole d'une immigration qui s'intégrait, qui choisissait la France et la francisation sans hésiter", sous-entendant lourdement que ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Raymond #Kopa est aussi le symbole d'une immigration qui s'intégrait, qui choisissait la France et la francisation sans hésiter... pic.twitter.com/KEi6S5sk6S — Robert Ménard (@RobertMenardFR) March 3, 2017