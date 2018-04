et AFP

publié le 07/04/2018 à 22:49

Deux personnes ont été tuées, percutées par une camionnette lancée sur la terrasse d'un café de Münster en Allemagne, ce samedi 7 avril. Envisagée dans un premier temps, la piste d'un attentat islamiste a finalement été écartée par les autorités après que le profil de l'auteur de cette attaque perpétrée vers 15h30, qui s'est suicidé peu de temps après, a été précisé.





"Rien n'indique pour le moment qu'on ait affaire à des motivations islamistes", a déclaré Herbert Reul, le ministre de l'Intérieur de la région où le drame s'est produit, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Il a ajouté que le conducteur du véhicule-bélier était "un Allemand et non un réfugié comme on le colporte partout".

Selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, la chaîne de télévision publique ZDF et l'agence de presse allemande dpa, cet homme présenté comme étant Jens R., né en 1969, souffrait de troubles psychologiques. ZDF assure qu'il avait tenté "il y a peu" de se suicider et que le véhicule, une camionnette grise foncée, selon des photographies prises sur place, était immatriculé à son nom.

La chaîne n-tv assure que le suspect, âgé de 48 ans, avait aussi tout récemment clamé son intention de se suicider et de le faire savoir au plus grand nombre de personnes possible. La police n'a pas voulu confirmer ces informations dans l'immédiat.

Un suicide quelques minutes plus tard

L'homme a foncé avec sa camionnette sur les clients installés à la terrasse d'un restaurant-café très couru notamment des touristes, dans le centre de Münster, ville de 300.000 habitants, située non loin des Pays-Bas.



Après avoir évoqué un bilan d'au moins trois personnes tuées par le véhicule, les autorités ont revu le bilan à deux morts et 20 blessés dont "une dizaine" grièvement. Selon le ministre régional de l'Intérieur, cité par le quotidien régional Westfälische Zeitung, les deux morts sont deux employés du restaurant-café visé.



L'assaillant s'est suicidé avec une arme à feu peu de temps après les faits "dans son véhicule", tout près du café-restaurant, selon les autorités.