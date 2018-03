publié le 16/03/2018 à 17:10

Tout commence par de banales vérifications. Les limiers de la Direction générale de la Concurrence teste une cuve de Châteauneuf-du-Pape chez un négociant du Vaucluse. Et surprise : les 1.000 litres stockés ne correspondent pas à l’appellation protégée. Il s'agit bien de vin, mais en aucun cas de Châteauneuf.



Appuyés par les douanes, les policiers de la consommation lancent alors leurs investigations et découvrent que le négociant a poussé le bouchon un peu trop loin. Entre 2013 et 2016, il a écoulé environ 200.000 hectolitres de vin avec une fausse appellation Côte-du-Rhône et côte du Rhône village. Et la fraude porte au total sur 450.000 hectolitres. Cela représente l'équivalent de treize piscines olympiques.

La fraude était industrielle et vaut au négociant une sanction sévère. D'abord, il est interdit d'exercer dans son entreprise. Il a aussi été mis en examen pour tromperie et escroquerie et il a dû régler une caution d'un million d'euros pour rester en liberté sous contrôle judiciaire.