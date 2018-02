Le secteur des vins et spiritueux affiche une bonne santé en 2017

publié le 18/02/2018 à 09:13

2017 a été une année faste pour les vins français. Après quatre ans de marasme, le secteur connaît un nouveau dynamisme. Le volume des vins et spiritueux français vendus à l'étranger est reparti à la hausse l'an passé. La France a expédié près de 199 millions de caisses de 12 bouteilles de vins ou d'alcool dans le monde, soit 5% de plus que l'année précédente. Des ventes qui ont rapporté 12,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, représentant une hausse de 8,5%.





"On a quasiment progressé de 30% sur les quatre dernières années, c'est le plus haut niveau historique", se félicite Antoine Leccia, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux. "Les volumes qui étaient en baisse régulière sur les cinq dernières années sont à nouveau en croissance." Deux produits sont particulièrement prisés et ont largement contribué à cette hausse : les vins pétillants et le cognac.

"Je pense que nos entreprises ont fait des progrès formidables. On se rend compte que nos entreprises ont fait énormément d'efforts ces dernières années", salue Antoine Leccia, qui juge que ces bons résultats sont dus au "mérite" et non pas à la "chance". "Il y a des produits de qualité", poursuit le dirigeant, qui affiche une attitude confiante pour la suite.