Une part du gâteau de mariage de William et Kate vendue aux enchères

publié le 30/08/2017 à 10:20

Une part du gâteau aux fruits du mariage du Prince William et de Kate Middleton, qui a eu lieu le 29 avril 2011, sera mise en vente dans la prestigieuse Chiswick Auctions, à Londres, le 27 septembre 2017. Selon le site de la vente aux enchères, le morceau serait estimé entre 860 et 1.290 euros (1.200 livres sterling).



Dans la tradition de la royauté britannique, certaines parts du gâteau princier doivent être conservées pour être offertes aux invités ou encore vendues aux enchères pour des œuvres caritatives. Selon les informations du magazine britannique HELLO!, cette pâtisserie, créée par Fiona Cairns, a nécessité cinq semaines de préparation.

La pâtissière a expliqué à HELLO! que la duchesse de Cambridge lui avait donné une liste de 17 types de fleurs qu'elle voulait sur les moulures du gâteau royal. Chacune de ces fleurs a une signification pour le couple princier.

Own slice of royal history with cake from wedding of Duke & Duchess of Cambridge in Books sale 27 Sept #RoyalFamily https://t.co/sgBRCGvXv5 pic.twitter.com/bB3ZVDNGTB — Chiswick Auctions (@ChiswckAuctions) 11 août 2017

La part du gâteau aux fruits sera disposée dans une boîte avec l'inscription "William et Catherine - 29 avril 2011" et accompagnée d'une carte sur laquelle on peut lire : "Avec les meilleurs vœux de son Altesse Royale le Prince de Galles et de la Duchesse de Cornouailles pour célébrer le mariage de ses Altesses Royales le duc et la duchesse de Cambridge".



Un autre morceau du dessert avait été vendu à 6.460 euros en 2014. La reine Elizabeth II avait également mis aux enchères, en 2015, une part de son gâteau, 68 ans après la célébration de son mariage.