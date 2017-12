publié le 07/12/2017 à 17:53

On pourrait résumer comme cela cette histoire qui par ailleurs tient aussi du numéro de contorsionniste. Quoi de plus naturel effectivement pour entrer dans un bureau de tabac que de passer par la gaine d'aération du magasin. C'est évidemment le chemin le plus court qui conduit à la réserve de cigarettes et à la caisse. Et c'est celui choisi par ce jeune homme de 17 ans, maigre comme un clou et souple comme une liane.



Il arrache la grille extérieure, se glisse à l'intérieur du boyau et commence à ramper avec l'espoir de voir bientôt le bout du tunnel. Mais rien ne se passe comme prévu. Tout près du but, notre serpent humain va se retrouver coincé dans un coude du conduit. Impossible d'avancer ou de reculer, de quoi déclencher un accès de claustrophobie.

Le propriétaire du bureau de tabac, comme Jeanne d'Arc, va alors entendre des voix, des appels au secours remonter de la cave. C'est lui qui libérera, ou plutôt dépliera, le voleur du tuyau, qui a retrouvé l'air libre entre deux gardiens de la paix.