publié le 04/12/2017 à 13:36

On le sait, les éléphants n'oublient rien, même quand ils sont célèbres. Un éléphant qui se prénomme Ekasit, après des années de servitude, va réserver à son maître la pire des vengeances. C'est un mâle de cinq tonnes âgé de 32 an et l'un des éléphants les plus connus au monde car c'est un acteur de cinéma. Il apparaît dans des dizaines de téléfilms, il a tourné dans cinq films d'action et d'arts martiaux, c'est donc une vraie star en Thaïlande.



C'est un pachyderme réputé pour sa patience, sa bonhomie, son obéissance, c'est pour cela qu'au zoo de Chiang Mai, où il est hébergé, on l’utilise pour transporter des touristes sur son dos, sans parfois tenir compte de ses humeurs, en oubliant, et c'est hélas trop souvent le cas avec ces animaux qui servent d'attraction, qu'il faut parfois les laisser en paix. Ce que néglige son dresseur, qui va le pousser à bout, ne pas voir son exaspération et finir par le payer très cher.

Poussé à bout par son dresseur

Pourtant cet homme de 54 ans accompagne depuis longtemps Ekasit, il en connait le caractère. Mais depuis quelques semaines il lui en demande trop : trop de travail, trop de pause photos pour les touristes qui viennent se pendre à ses deux immenses défenses, trop de promenades. L'éléphant acteur était épuisé dira un soigneur, il a plusieurs fois montré des signes de lassitude, d’irritation et même d'agressivité.



Il est dans une période que les spécialistes appellent le musth, un mélange de mélancolie et d'activité hormonale intense où il ne faut rien demander aux éléphants, éviter même de s'en approcher. Sauf que Ekasit est malgré lui une célébrité qui rapporte beaucoup d'argent, pas question donc de le laisser souffler. Il avait toujours obéi, jusqu'à ce jour, où il a laissé venir à lui son maître, l'a attrapé avec sa trompe, l'a serré avec force et a fini par l'étouffer. Sa colère apaisée, il a déposé le corps sans vie sur le sol. Ekasit ne voulait plus faire de cinéma, on le laissera désormais seul dans un enclos. C'est sans doute cela qu'on appelle le cimetière des éléphants.