Pour la sauver, une grenouille inscrite sur un site de rencontre

publié le 20/02/2018 à 15:44

À Cochabamba, en Bolivie, une grenouille cherche l'amour. Et pas n'importe quelle grenouille puisqu'il s'agit, peut-être, du dernier spécimen mâle de l'espèce Sehuencas. Cette grenouille est donc sous haute protection au Musée d'Histoire Naturelle de Cochabamba. Où les scientifiques se désolent de ne pas pouvoir l'accoupler, rapporte Sciences et avenir.



Impossible, malgré les recherches, les demandes officielles de trouver une femelle. Alors en désespoir de cause, tentative de la dernière chance, l'équipe du musée a tout simplement inscrit le batracien sur un site de rencontre pour adultes. Un vrai site de rencontres, Match.com. Vous pouvez y admirer la photo de face de la grenouille, une bonne tête de grenouille, qui a évidemment pour pseudo Roméo. Et y lire sa petite annonce : "Bonjour à tous, je suis Roméo. Le dernier de mon espèce. Je suis un gars ordinaire. J'aime bien manger, un petit escargot par-ci par-là. Je cherche juste une petite Sehuencas comme moi. Alors si vous voulez aidez ce bon vieux Romeo, trouvez lui donc sa Juliette".



Les scientifiques espèrent ainsi qu'une bonne âme trouvera dans une rivière bolivienne l'âme sœur pour notre Romeo. Il en coasserait de bonheur.