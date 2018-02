Angers : le faux braquage se termine au commissariat pour les comédiens

publié le 16/02/2018 à 13:57

À Angers, un faux braquage tourne à la vraie descente. Les élèves de la section cinéma du Lycée Renoir avaient pourtant pris toutes les précautions nécessaires : autorisations de la mairie, tournée des commerçants et avertissement du commissariat. C’est en tous cas ce qu'ils déclarent aujourd'hui.



Objectif : tourner une scène de braquage et ce en pleine ville, dans le quartier de la Madeleine. Lycéens mais déjà professionnels dans l'âme, ils avaient soigné les costumes : vrais gilets de police et armes factices. Quatre comédiens en herbe, deux braqueurs et deux flics, se sont donc mis en place. Silence on tourne.

Mais des passants n'y ont vu que du feu et ont cru à de vrais malfaiteurs. Coup de fil aux policiers donc, qui ont débarqué en plein tournage. Et voila nos quatre comédiens embarqués pour de vrai cette fois au commissariat, rapporte Ouest France.

Les jeunes acteurs ont finalement été relâchés après une heure de garde à vue. On espère qu'ils ont négocié une nouvelles autorisation avec le commissaire.