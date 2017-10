publié le 22/10/2017 à 10:41

C’est un retour à la vie qui émeut l’Amérique toute entière. Celui de Tina Frost, une employée de banque de 27 ans. Le soir du 1er octobre 2017, elle était à Las Vegas pour écouter de la musique avec Austin, son fiancé. Elle n’a pas couru assez vite pour se mettre à l’abri des balles du tireur de l’hôtel Mandalay Bay. Elle arrive à l’hôpital dans un état désespéré ; les projectiles ont frappé sa tête, crevé son œil droit, elle respire à peine. Les médecins du Sunrise Hospital où elle est admise la considèrent comme condamnée. Le nom de Tina Frost s’ajoutera dans quelques heures à la liste des 58 morts du concert.



Pourtant, la jeune femme va revenir à la vie d’une manière extraordinaire. Les chirurgiens l’ont opérée mais n’ont pas pu ôter tous les projectiles de sa tête. On a donc demandé à la famille de se préparer au pire. Mais presque aussitôt après l’opération, Tina Frost qui fait beaucoup de course à pied se remet à respirer méthodiquement, comme une sportive. Une infirmière pense même que l’appareil est déréglé. À partir de là, jour après jour, heure après heure, ses parents et son fiancé vont assister à une renaissance. Tina Frost a définitivement perdu son œil droit mais elle entrouvre le gauche. Quelques jours plus tard elle remue les pieds en écoutant de la musique, puis elle parvient à serrer des mains et à lever le pouce.

La semaine dernière, elle s’est mise debout. Trois pas en se tenant à une infirmière, trois pas appuyée sur une chaise. Le docteur qui l’a opérée parle lui-même d’un miracle. Bientôt elle devrait reparler, moins d’un mois après la tuerie de Las Vegas. Tina Frost est devenue un symbole, celui d’une Amérique qui tient debout.