Moselle : il arnaquait des internautes avec de faux Château Pétrus

publié le 20/10/2017 à 14:27

Des gendarmes viennent d'arrêter un faussaire de Château Pétrus. Seule la bouteille en verre était d'origine ; Il les achetaient vides sur Internet. Ce sont des bouteilles particulières où le nom du Château Pétrus est gravé dans le verre. Difficile à imiter. Les bouchons, les capsules, tout est faux. Il embouteille lui-même à son domicile de Montigny-lès-Metz (Moselle).



Ensuite, ses faux Pétrus se retrouvent sur Ebay. Entre 1.000 et 3.000 euros la bouteille selon le millésime et la contenance. Le petit caviste fait de très bonnes affaires : 100.000 euros transitent sur son compte. Mais un acheteur a un doute et confie sa précieuse bouteille à la propriété qui détermine rapidement la tromperie. La cellule vin de la gendarmerie de Gironde, des enquêteurs spécialisés, remontent jusqu'à Paul Oster, c'est son nom, déjà condamné pour des braquages.

Il a tenu un bar à vin jusqu'à des fins de mois difficiles. Son avocate, Maître Téani, le présente comme un amoureux du vin. La preuve : il ne mettait pas de piquette dans ses faux Pétrus, mais des vins de qualité moyenne pour ne pas alerter ceux qu'il escroquait. Le tribunal a passé outre cette délicate attention en le condamnant à... 18 mois de prison avec sursis et à rembourser tous ses clients déçus.