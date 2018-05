Lot-et-Garonne : une mamie fugue de sa maison de retraite pour rentrer chez elle

publié le 22/05/2018 à 17:20

À Tournon-d'Agenais, c'est une fugue pas comme les autres qui a eu lieu. Il ne s'agit pas ici d'une adolescente mais d'une grand-mère de 87 ans qui a décidé de prendre le large et de s'évader de sa maison de retraite. Ce n'est pas parce que sa raison déraille, elle a bien toute sa tête, mais tout simplement parce qu'elle a décidé que c'est chez elle, dans sa maison, et pas ailleurs qu'elle souhaitait finir ses jours.



Pas facile d'échapper à la surveillance du personnel, elle a donc imaginé un stratagème pour sa cavale. Elle a prétexté un rendez-vous chez le dentiste et commandé un taxi qui l'a finalement déposé quinze kilomètres plus loin, dans la maison familiale de Monsempron-Libos. L'alerte a été donnée après la fugue, une lettre dans laquelle elle évoquait la fin de sa vie ayant fait craindre le pire.

Mais c'est paisiblement endormie, dans sa chambre, que les gendarmes l'ont retrouvée. Impossible de la reconduire à la maison de retraite, personne n'a pu lui faire entendre raison. Mamie a fait de la résistance, mais entre nous comment lui en vouloir ?