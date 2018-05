publié le 21/05/2018 à 14:01

C'est un peu un Trip Advisor de la garde à vue. Il s'agit de noter sa nuit en cellule comme on noterait sa nuit d'hôtel. Ce sont nos confrères du Progrès qui proposent un florilège assez savoureux de ces commentaires. Le commissariat de Villefranche a receuilli par exemple pas mal de réflexions. "Mon poto", c'est un pseudo, a par exemple mis 5 étoiles pour sa garde à vue.



"La gamelle est assez bonne" en revanche, il a eu un peu froid dans la cellule mais il ajoute "au bout de 72 heures on s'y habitue". Un autre internaute continue sur le même commissariat sur le ton de l'humour et commente : "Belles menottes pas trop rouillées et gamelle de bonne qualité".

Même ceux qui mettent un mauvais commentaire le font avec humour comme Walid par exemple qui après sa garde à vue dans un commissariat de Lyon a parlé d'un "mauvais accueil et de menottes trop serrées" avant de déconseiller l'établissement. Il termine en précisant : "Je suis rentré avec 50 grammes de cannabis on ne me les a pas rendus". C'est souvent le problème avec ces commissariats, on est quand même beaucoup plus fouillé qu'à l'entrée d'un hôtel.