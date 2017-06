publié le 19/06/2017 à 11:24

On peut ne pas être inspiré par les candidats mais se rattraper avec le bulletin. Dimanche 18 juin, lors du second tout des élections législatives, si aucun candidat n'avait leurs faveurs, certains électeurs ont tout de même tenu à se déplacer dans les bureaux de vote. Ils ont alors décidé de glisser des bulletins considérés nuls mais dans lesquels ils ont fait passer des messages, plus ou moins subtils.



Il y a d'abord celui qui n'a pas voulu glisser un simple bulletin blanc. Non, lui, a voulu imager le plus possible ce vote. Pour ce faire, il a inséré dans l'enveloppe une photo où se côtoient des homonymes du mot "blanc". Se trouvaient ainsi sur le bulletin, le mont Blanc, l'acteur Michel Blanc, le footballeur Laurent Blanc et un verre de vin blanc. Tout ce blanc n'aura pas suffi à le rendre valable et a été comptabilisé parmi les bulletins nuls.

#valdisere : un bulletin blanc qui compte nul... pic.twitter.com/dG7sBoesLX — Radio Val d'Isère (@radiovaldisere) 18 juin 2017

D'autres avaient des messages plus politiques à faire passer à travers leur vote. Dans un bureau de Martigues (Bouches-du-Rhône), un électeur a glissé un faux bulletin de vote aux couleurs du Front national. Dans cette "première circonscription de la Terre", le candidat étant Donald Trump et son suppléant Vladimir Poutine.

Face au peu de candidats socialistes présents au second tour, 65 seulement, la nostalgie s'était emparée de certains électeurs. L'un d'entre eux a donc décidé de glisser des photographies de quatre figures de la gauche. On retrouvait alors côte à côte Jean Jaurès, Léon Blum, Michel Rocard et Benoît Hamon.

Est-ce bien un bulletin nul ? pic.twitter.com/qaYyJyFdfh — M. Boutin (@boutima) 18 juin 2017

Visiblement mécontent du choix proposé en ce jour de second tour à Roubaix (Nord), un électeur a glissé une référence cinématographique pleine de sens. À côté de la photo d'Hannibal Lecter, il avait écrit : "Quitte à se faire bouffer la gueule par des sociopathes, autant que ce soit par quelqu'un qui ait un peu de goût". Ambiance.



Insolite : un bulletin Hannibal Lecteur à #Roubaix dans la #circo5908 pic.twitter.com/dlNJDOYNgm — Bruno Renoul (@brenoul) 18 juin 2017

Mais il y avait également celui qui a eu une pensée pour tous ceux qui ont participé au dépouillement. En Loire-Atlantique, un électeur avec de l'humour a glissé un bulletin dans lequel il a écrit ; "Pas trop chiant le dépouillage ?", avant de préciser : "Je ne vote pas, je prends juste de vos nouvelles". On ne sait pas si ce petit geste a touché les scrutateurs du bureau.