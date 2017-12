Il percevait ses allocations chômage tout en faisant de la plongée à l'île Maurice

publié le 11/12/2017 à 13:56

À l'île Maurice, l'ivresse des profondeurs creusait le trou des Assedic, dans un remake à peu de frais du Grand Bleu dans cette île paradisiaque de l'océan Indien. Là, un ancien cadre sup dans l'informatique, 55 ans, a monté avec sa femme un club de plongée sous-marine. Une reconversion en palme, tuba, paréo et bungalow, on a vu pire, plutôt une bonne idée d'autant plus qu'elle ne coûte rien. Pas le début d'une queue de crevette.



Et pour cause, notre entrepreneur a depuis longtemps quitté la France mais continue à percevoir sur son compte bancaire, resté ouvert, ses allocations chômage. Confortables, calculées sur son ex-job de directeur commercial, entre 5.000 et 6.000 euros mensuels.

Deux ans à se dorer la pilule loin de la France en percevant sans rien dire 134.000 euros de chômage. Le tribunal a vite établi que notre cadre sup ne recherchait pas un travail dans les fonds de commerce puisqu'il était dans les fonds marins. Une ivresse passagère des profondeurs qui lui vaut un an de prison ferme et obligation de rembourser, c'est ce qui s'appelle se faire harponner par la Justice.