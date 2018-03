Doubs : il menace de saisir le tribunal à cause des cloches de l'église

publié le 21/03/2018 à 15:43

Nous sommes à Nods dans l'Est de la France, où la guerre des cloches est déclarée, car Hervé Chaillet a le sommeil léger, très léger. Le patron de l'Atelier Gourmand, un des deux restaurants du village, est situé juste en face de l'église. Chaque nuit, depuis le XVIIIe siècle, la cloche sonne les heures, et les demi-heures, ce qui horripile l'aubergiste qui assure que son sommeil est massacré par ce carillon infernal.



Alors Hervé Chaillet s'est mis en tête de faire cesser le tintamarre nocturne. Il en a parlé au maire. Sans succès. Fin de non recevoir de l'élu qui se dit attaché aux cloches, celle de l’église, autant que des vaches d'ailleurs. Et l'édile de souligner que le clocher était là bien avant son administré. Une véritable histoire de Clochemerle.

Le restaurateur a décidé de ne pas en rester là et a pris sa plus belle plume pour écrire une lettre recommandée à la mairie. Il y menace de saisir le tribunal administratif. Seulement voilà, Hervé Chailet est tout seul. Il a tenté de faire signer une pétition dans le village mais personne n'a suivi, même pas les habitants qui viennent se taper la cloche dans son restaurant. Le carillon de Nods a encore de beaux jours devant lui.