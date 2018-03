Un tribunal roumain déclare un homme mort, bien qu'il soit vivant

publié le 19/03/2018 à 15:31

C'est une histoire à mourir debout et qui fait le tour des médias internationaux, même si nous ne sommes pas ici dans la région des Carpates, où on ne compte plus les retours du Comte Dracula, mais devant le tribunal de Barlad en Moldavie. Constantin Reliu est revenu en personne, en chair en en os plaider sa cause.



Il était parti vivre et travailler plusieurs années en Turquie, quand il est revenu en Roumanie il a appris qu'il était officiellement rayé de la liste des vivants. Il avait été déclaré mort par son ancienne femme. Elle avait indiqué que son époux, qui ne donnait plus signe de vie avait péri en 1999 dans un tremblement de terre. Et voilà Constantin forcé de tenter de prouver qu'il n'est pas mort.

Devant le juge, Constantin a donc essayé de démontrer qu'il était bien revenu de l'au-delà, prêt à se pincer si le tribunal le demandait. Mais malgré cette prestation, le magistrat est resté de marbre, froid comme une pierre tombale avec cette décision : le plaignant aurait dû se réveiller avant.

Le certificat de décès établi en 2003 devait être contesté dans des délais plus courts. Le recours était trop tardif et Constantin devra s'y faire, il restera mort bien qu'il soit vivant.