Le corridor de Wakhan : une vallée coupée du monde

publié le 18/03/2018 à 09:41

Le corridor de Wakhan est une vallée longue de 350 km qui s'étire à l'extrême nord-ouest de l'Afghanistan jusqu'aux confins de la Chine et du Pakistan. C'est un monde austère et rude à plus de 3000 mètres d'altitude.



Dans cette région méconnue, il ne pousse presque rien, le vent souffle en permanence et plus de 300 jours par an la température est en dessous de 0°. Aucune route n'est aménagée, le seul moyen pour y accéder : à dos de yaks ou de mulets.

Depuis longtemps ces conditions extrêmes ont isolé cette partie du monde au point qu'aucun représentant d'État n'y est présent. Alors que 12000 nomades y vivent en totale autarcie et ignorent tout de ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a ni électricité, donc pas internet, seulement quelques postes radios, souvent troqués contre de la viande de yak.

Le peuple du Wakhan n'est par exemple pas au courant de la guerre qui ravage l'Afghanistan depuis de nombreuses années. Les rares visiteurs décrivent une population qui ne sait rien des 34 ans de guerre, de l'invasion soviétique et des bombardements américains de 2001. Wakhan est sans doute la dernière vallée coupée du reste de la planète. Peut-être pas pour longtemps puisque la Chine pourrait installer une immense base militaire.