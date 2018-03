Pyrénées-Orientales : trop ivres, ils oublient leurs clés lors d'un cambriolage

publié le 20/03/2018 à 15:21

Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales où l'alcool a joué un bien mauvais tour à deux copains de fête cambrioleurs étourdis. L'histoire de deux amis, jusque-là inconnus de la justice. L'histoire d'une soirée arrosée entre ces deux hommes qui décident d'aller faire un tour en voiture. Chemin faisant, l'un des deux se souvient que sa télévision est cassée et que pour regarder ses programmes préférés il lui faut d'urgence s'en procurer une nouvelle.



Aussitôt dit, aussitôt fait. À Sainte-Marie-la-Mer, il entre dans une maison et en ressort avec sa future télé, mais aussi un ordinateur et également une machine à café, peut-être pour soigner sa future gueule de bois.

Mais le propriétaire du pavillon a donné l'alerte. Il faut rapidement prendre la fuite. C'est là que l'alcool n'est définitivement pas l'allié des deux fêtards, puisqu'ils ont perdu les clés de leur voiture. Elles seront retrouvées dans le coffre du véhicule par les gendarmes, qui ont cueilli en douceur les deux complices éméchés. Dans leur aventure, les deux hommes qui comparaîtront bientôt devant le tribunal correctionnel de Perpignan, ont aussi perdu leur voiture, confisquée par les forces de l'ordre.