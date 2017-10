Christine Berrou : "Les écolos sont de plus en plus sexy"

publié le 21/10/2017 à 11:36

Je n’ai pas participé au hashtag #balancetonporc, car je suis vegan. J’ai lancé un autre hashtag, #balancetonboulgour, mais sans succès. C’est impressionnant, tous ces hommes accusés de harcèlement ou d’agressions : Harvey Weinstein, Gilbert Rozon, Tariq Ramadan, Pierre Joxe… DSK doit être content, parce que si on est peu regardant sur le contexte, c’est toujours flatteur d’avoir dix ans d’avance.



La légion d’honneur pourrait même être retirée à Harvey Weinstein en raison de toutes les accusations de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles et de viols qui pèsent sur lui, mais on va laisser la sienne au prince héritier d’Arabie saoudite, pays dans lequel une femme doit toute sa vie être sous l’autorité d’un homme. Comme quoi, quand on est dans le cinéma, on a quand même moins de privilèges que quand on est dans le Moyen-Âge.

Gilles Bouleau, mon équivalent masculin

J’ai regardé l’interview d’Emmanuel Macron dimanche soir sur TF1, car je suis fan de Gilles Bouleau, qui est mon équivalent masculin. Il s’appelle Bouleau, et moi on me dit souvent que je suis boulote. Cependant, Gilles Bouleau et moi avons un différend irréconciliable : son truc c’est le 20 heures, et moi ma spécialité c’est le 4 heures.

Mais ce qui a marqué tout le monde dans l’interview, c’est le vocabulaire du président ("croquignolesque", "truchement"…). La dernière fois, on avait eu la poudre de perlimpinpin. Moi, je pense qu’il fait des paris avec Brigitte : après 10 ans de mariage on s’amuse comme on peut. C’est d’autant plus étonnant que ça arrive quelques semaines après qu’il ait dit "foutre le bordel". C’est bien, il incarne la France de Molière mais aussi celle des candidats de télé-réalité.

Les insectes disparaissent, comme les membres du PS et les fans de Frank Michael

Mais vous savez ce qui m’a chagriné ? C’est que le président n’a pas eu un seul mot sur l’écologie. Nicolas Hulot aurait passé la semaine caché sous sa couette comme une femme trompée. Pas un mot sur la planète alors qu’en 30 ans 80 % des insectes ont disparu. Sur l’échelle des espèces qui disparaissent très rapidement, ils sont entre les membres du PS et les fans de Frank Michael. Les premiers parce qu’ils sont démotivés, les deuxièmes parce qu’ils meurent.



Monsieur le président, si vous nous écoutez, je vais vous donner une bonne raison de devenir écolo : les écolos sont de plus en plus sexy. On a commencé très bas avec José Bové, petite montée de gamme avec Nicolas Hulot, ensuite Leonardo DiCaprio et maintenant, moi. Mais il faut se poser la question : est-ce que l’écologie est primordiale ? Comme le dit Marcel Proust à la page 212 du Temps retrouvé, "oui".