Christine Berrou : "Mes animaux domestiques sont de gauche"

publié le 25/03/2018 à 11:04

Ce matin, on est tous fatigués d’avoir perdu une heure de sommeil. Du coup je proposerais bien que chaque dimanche qui suit le passage à l’heure d’été soit déclaré journée nationale de Valérie Quintin, parce que c’est le seul jour où on est tous dans le même état qu’elle.



Moi je ne me sens pas dans mon état normal, avec ce décalage d’une heure. Là je vous parle, mais mon horloge biologique est en week-end à Londres. Ça en fait au moins une dans mon cerveau qui profite de la vie. Ce changement d’heure perturbe les poules, c’est pourquoi les chroniqueuses de NRJ12 ne travaillent pas aujourd’hui, mais ça fait plaisir à mes chats. Tous les matins, ils me demandent à manger une heure plus tôt. Ils étaient très contents ce matin, ça marchait. J’avais l’impression qu’entre eux ils se disaient "Super, le gouvernement a cédé à nos revendications. On a réussi là où les cheminots sont en train d’échouer". Oui, mes animaux domestiques sont de gauche ; ils ont voté Jean-Luc Mélenchat.

Maintenant c’est pratique, on a des iPhones qui changent d’heure tous seuls. Mais les iPhones, c’est Apple. Pourquoi je leur ferais confiance pour changer l’heure de mon réveil alors qu’on ne peut pas leur faire confiance pour payer leurs impôts ? Vous confiriez votre réveil à Jérôme Cahuzac ? Je ne crois pas.