Christine Berrou : "Avec #MeToo, les gens en ont marre des Enfoirés"

publié le 11/03/2018 à 11:37

C'est la journée internationale des start-up donc bonne fête à Emmanuel Macron ! Une start-up est une entreprise qui utilise une nouvelle technologie, bonne nouvelle pour la recherche, qui grandit vite, bonne nouvelle pour l'économie et ce n'est pas sa taille qui compte, bonne nouvelle pour mon ex.



Je voulais vous parler de la baisse d'audience de la soirée des Restos du cœur. J'ai peut-être une explication : avec les mouvements #MeToo et Balance ton porc, les gens en ont marre des enfoirés. Je voulais aussi vous parler de féminisme car il faut se battre sur certaines questions comme le burkini. Je pense qu'une femme peut se baigner avec ce qu'elle veut. Moi j'aimerais bien me baigner avec l'équipe de France de rugby.

Pour la journée internationale des droits des femmes, j'ai pensé à toutes celles que j'admirais et j'ai réalisé qu'elles sont toutes mortes. Donc j'ai fait la liste de toutes celles que j'admirais et qui sont vivantes : Élise Lucet. La liste s'arrête là.