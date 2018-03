Christine Berrou : "Les locaux de RTL, un épisode de 'Louis la brocante'"

publié le 25/03/2018 à 10:09

C'est l'heure du déménagement pour RTL. Et oui, c'est l'ordre des choses. RTL a été créé en 1933 par les frères Anen et a été racheté récemment par M6 et normalement si cela continue comme ça dans quelques années on devrait appartenir au Qatar.



Nous quittons des locaux historiques. Aujourd'hui il reste des cartons, une vieille fontaine à eau, l'almanach de 2006, une photo jaunie de Philippe Labro... C'était les locaux de la première radio de France, aujourd'hui c'est un épisode de "Louis la brocante".

Nous partons à Neuilly-sur-Seine rejoindre M6. J'ai fait des recherches pour nous préparer psychologiquement parce que ces gens ne sont pas comme nous, ils inventent des mots. On doit à Valérie Damidot le verbe "maroufler". Et si vous croisez Stéphane Plaza ne soyez pas surpris, il voit des gens comme des appartements. Pour lui, je ne suis pas une femme de 35 ans avec des rondeurs, mais une construction des années 1980 avec de beaux volumes. En tout cas, Bernard Poirette, que ce soit rue Bayard ou à Neuilly, vous allez rester "magnifique".