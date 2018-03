Christine Berrou, "obligée d'hypothéquer (sa) maison" à cause de Neuilly

publié le 24/03/2018 à 12:36

Dimanche dernier, le journal Libération a publié un texte intitulé "Pourquoi les vegans ont tout faux", avant de publier un autre texte le lendemain : "Et si les vegans n’avaient pas tort ?". Tout mon soutien à ce journal ; moi aussi, en ce moment, j’ai des problèmes hormonaux, sauf que moi je suis enceinte de huit mois. Eux, je ne connais pas leur excuse. La drogue peut-être ? Je ne sais pas.



Voici donc RTL transposée à Neuilly-sur-Seine. Pour moi le bon côté, c’est qu’en termes de trajet je gagne cinq minutes, mais le mauvais côté c’est qu’en termes de prix de stationnement j’ai été obligée d’hypothéquer ma maison. Mais quelque chose me dit que cette ville va nous porter bonheur, comme elle porte bonheur à tous ses habitants. Regardez, Nicolas Sarkozy a été maire pendant 19 ans, et aujourd’hui Nicolas Sarkozy… mais parlons plutôt du Salon du livre.

Le Salon du livre, c’est comme une Fnac géante, sauf que c’est plus facile de trouver un auteur qu’un vendeur. Si à la Fnac vous demandez Marc Levy on va vous dire "Troisième rayon à gauche". Si au Salon du livre vous demandez Marc Levy on va vous répondre "Oui, c’est moi".