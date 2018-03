Christine Berrou : "Notre président a beaucoup de points communs avec Tintin"

publié le 17/03/2018 à 11:38

L'Angleterre se fâche avec la Russie. En France, nous sommes condamnées à être entre deux entités qui se font la gueule. J'ai l'impression de revivre le divorce de mes parents, sauf que ni Poutine ni May ne se bat pour ma garde... Et tant mieux. D'un côté je n'aime pas la vodka et de l'autre je me méfie des femmes qui se coiffent comme Gilles Verdez.



La Russie aurait empoisonné un de ses ancien agent sur le sol anglais et Theresa May a affirmé que si à minuit elle n'avait pas d'explications elle allait sévir. Comme quand une nounou dit : "Attention, à trois, je vais me fâcher". Tout le monde croyait qu'elle s'inspirait de Margaret Thatcher mais en fait c'est d'une autre anglaise célèbre : Mary Poppins.

Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron était en Inde. Il voyage partout, a un chien célèbre et utilise des expressions de 1920. Notre président a beaucoup de points communs avec Tintin. Dès sa descente d'avion le président Indien lui a fait un câlin. C'est là que l'on voit qu'on ne voyage pas dans les mêmes conditions. Moi, je sais pas pour vous, mais après 8h de voyage en classe éco je ne souhaite à personne de me prendre dans ses bras.