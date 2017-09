publié le 02/09/2017 à 12:08

C'est l'heure de la rentrée. Les enfants ont acheté leur nouveau cartable et ça va pas être facile pour eux d'être des enfants avec les 11 nouveaux vaccins obligatoires. 11 piqûres c'est énorme, ça va devenir difficile de distinguer un enfant d'un coureur du Tour de France. C'est aussi la rentrée au niveau des températures, cette semaine, dans le bar en bas de chez moi on n'a jamais autant parlé d'astronomie entre la chute du mercure et la chute du Jupiter. En tout cas, cette dernière semaine de vacances aura été pleine d'émotion. Info très triste, Robert Hue a annoncé sa retraite. C'est triste parce que Robert Hue, c'est quand même le seul Français à ne pas savoir qu'il était déjà à la retraite.



Il y eu ensuite un bug sur Facebook. Facebook, j'explique à Bernard Poirette, à votre époque ça s'appelait l'Agora quelque chose comme ça. Bref, ils annonçaient qu'un virus se propageait sur Facebook mais vous êtes déjà au courant, ça s'appelle le narcissisme et je peux vous dire que tous mes amis sont atteints. Jeudi, des milliers de personnes ont commémoré la mort de Lady Di et trois personnes ont commémoré les 150 ans de la mort de Baudelaire. Anne Hidalgo a même fait un tweet pour Lady Di, pas pour Baudelaire, faut pas déconner. On parle quand même de la personne qui vient d'ouvrir un espace dédié aux naturistes au bois de Vincennes. Il aurait quand même fallu lui rappeler que la dernière fois qu'il y a eu des sans-culotte porte de Paris ça a pas mal dégénéré.

Emmanuel Macron aime bien le caresser dans sens du poil

D'ailleurs, je me dis que c'est dommage que Lady Di ait vécu à cette époque et pas de nos jours parce qu'avec les problème de circulation dans Paris sous Hildalgo, Lady Di elle serait peut-être encore en vie. En tout cas, Paris Match a remis en ligne hier Lady Di avec cet article de fond : "De ses fiançailles à sa mort, Diana privilégiera toujours les cheveux courts". Lady Di, 20 ans après sa mort, on lui rend hommage avec un bilan capillaire.

Côté positif, le couple présidentiel a adopté un chien qui s'appelle Némo mais son deuxième prénom c'est Medef, parce qu'Emmanuel Macron aime bien le caresser dans sens du poil. On dit que c'es un labrador croisé griffon, mais j'ai un scoop : en réalité c'est un caniche nain couleur abricot mais ça se voit pas parce qu'il a le même budget maquillage que son maître. Un chien et pas un chat car un chat c'est trop indépendant, ça pense qu'à sa gueule, ça leur aurait trop rappelé François Bayrou. Mon rêve à moi c'était d'adopter un ours et mon rêve s'est réalisé car c'est l'ours qui m'a adopté, ravie de rejoindre votre équipe Bernard.