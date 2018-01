publié le 28/01/2018 à 09:59

Je voulais vous parler de Jeff Koons, qui a décidé d'offrir une sculpture de 10 mètres de haut à la Ville de Paris et de la mettre devant le Palais de Tokyo. En gros, il nous offre un truc dont on ne veut pas et il décide lui-même où il le met chez nous. Qui l'eût cru que Jeff Koons avait un point commun avec ma belle-mère ?



La sculpture coûte 3 millions d'euros et représente un bouquet de tulipes géantes. Jeff Koons, c'est cet ami qui ne sait pas du tout cibler ses cadeaux. Parce que pour 3 millions d'euros, je pense que les Parisiens préféreraient avoir des places en crèche et des Vélib' qui marchent. Sinon, Jeff, quand on n'a pas d'idée, on offre une smartbox, voilà je te le dis. Et ça fera 47.000 smartboxes.

3 millions pour un Jeff Koons, ça fait beaucoup. Moi sur l'échelle des Jeff qui s'offrent, je ne suis jamais allée plus loin que Jeff de Bruges et Jeff Panacloc en DVD. Ce que je trouve mignon, c'est que Jeff Koons offre un Jeff Koons. Les plasticiens sont les seules personnes à pouvoir s'offrir eux-mêmes. Tout le monde devrait pouvoir s'offrir soi-même. Qu'on offre un Bernard Poirette, qu'on offre un Jean-Sébastien Petitdemange !

Ce sont des mécènes qui payent, et ils vont obtenir des déductions fiscales. Donc, en fait, ceux qui payent, c'est nous ! Jeff Koons, c'est le seul gars, quand il t'offre des fleurs, ça sent pas bon. C'est pas très correct. Jeff Koons, il propose une chose, tout le monde paye, sauf lui. On dirait Cahuzac quand il s'occupait de la lutte contre la fraude fiscale.