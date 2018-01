publié le 27/01/2018 à 10:24

Vous avez vu cette crue ? RTL se trouvant tout près de la Seine, en venant travailler ce matin j'ai vu tellement d'eau que j'ai l'impression d'être chroniqueuse sur Thalassa. Paris est tellement entouré d'eau que l'Ile-de-France n'a jamais aussi bien porté son nom. Les musées ont même commencé à évacuer les œuvres d'art, j'espère que RTL a pris en charge Vincent Perrot. J'espère aussi que le Louvre s'est bien occupé de la Vénus de Milo, car en cas d'inondation elle va avoir du mal à nager.



Ce n'est pas un hasard si notre président a reçu des dirigeants de grandes entreprises à Versailles. On associe toujours Hollande à la pluie. Alors quand il a vu le temps, Macron a décidé de se prendre pour le roi soleil, pour ne pas qu'il y ait de malentendu. Ça été un très gros événement. Pour beaucoup de gens, une soirée normale, c'est boire du coca dans son salon Ikea en allant sur Facebook. Pour Emmanuel Macron, une soirée normale, c'est être avec Coca-Cola, Ikea et Facebook. Facebook a décidé d'investir dans l'intelligence artificielle. C'est fou, moi qui croyais que Facebook c'était l'amitié artificielle.

C'est très bien d'avoir invité Ikea à Versailles. Comme ça on leur montre qu'armoire Louis XV c'est plus joli à prononcer qu'armoire Askvoll. Je comprends l'affinité de Macron avec cette entreprise suédoise : monter un gouvernement, c'est comme monter un meuble Ikea, à la fin il reste toujours un petit élément dont on ne sait pas quoi faire et qu'on finit par jeter. Pour le meuble Ikea, c'est souvent une visse. Pour le gouvernement, c'est souvent François Bayrou.