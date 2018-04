publié le 01/04/2018 à 14:16

Aujourd’hui, s’entrechoquent deux traditions : le poisson d’avril et la célébration de la résurrection de Jésus. Ne pas confondre : dans l’une le but du jeu, c’est de faire croire des trucs absurdes, dans l’autre le but du jeu c’est de faire croire des trucs absurdes mais à la fin on dit "Poisson d’avril !". Je sais de quoi je parle, parce que j’ai eu une éducation catholique, j’ai fait du catéchisme. La vie de Jésus, c’est la première série que j’ai suivie. Et j’ai été très déçue par la dernière saison. À cause de cette histoire de résurrection, pour nous Jésus meurt tous les ans. Émotionnellement, c’est plus destructeur d’être catholique que d’être fan de Johnny Hallyday.



Maintenant, je suis la seule de ma famille à être athée. Il y a 600 ans ils m’auraient brûlée sur un buchet, là ils se contentent de m’offrir des best-of de Céline Dion a Noël. À la place de la Bible, moi maintenant je lis les magazines féminins et je peux vous dire qu’entre les deux il y a pas mal de points communs. Par exemple les messages contradictoires. Dans la Bible, on nous parle du paradis, et après on nous dit "Tu es né poussière, tu mourras poussière". Dans les magazines c’est pareil, on nous dit de nous accepter comme on est et de l’autre, "Perdez 6 kilos avant l’été".

La Bible a donné naissance à des gens dont on se passerait, les fanatiques. Les magazines aussi ont donné naissance à des gens dont on se passerait, les Kardashian. Dans la Bible on nous fait croire que Marie est vierge, c’est l’œuvre du Saint-Eprit. Dans les magazines on nous faire croire que les mannequins sont naturelles, c’est l’œuvre de Photoshop.