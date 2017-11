publié le 09/11/2017 à 16:20

Un projet "purement spéculatif". C'est ainsi que Nicolas Hulot a qualifié le projet de la Montagne d'Or mené dans le Nord-Est de la Guyane. Ce projet, qui a pour but de construire la plus grande mine d'or française d'ici 2021, est pourtant soutenu par Emmanuel Macron.



Invité de BFMTV mercredi 8 novembre, le ministre de la Transition écologique et solidaire a assuré qu'il n'était "pas favorable à ce projet", doutant qu'il soit véritablement "fait pour créer de l'emploi". Bien qu'il promette la création de 4.000 emplois directs et indirects, ses détracteurs dénoncent l'impact écologique de sa construction monumentale.



"Je pense qu'il y a des impacts environnementaux pour un bénéfice économique et un bénéfice d'emploi me semble-t-il assez réduit", a résumé Nicolas Hulot. "Les guyanais cumulent déjà tellement de difficultés que c'est à eux maintenant d'en décider".

Emmanuel Macron favorable au projet

Interrogé sur la chaîne Guyane 1ère, lors de sa visite dans le département en octobre dernier, Emmanuel Macron s'était prononcé en faveur de la Montagne d'Or. "C'est un projet qui, sur ses fondamentaux, peut être bon pour la Guyane", avait déclaré le Président. "Je souhaite que la Guyane puisse réussir avec ses atouts".



Un débat public, auxquels tous les guyanais sont invités à participer, a actuellement lieu. La décision devrait être prise au début de l'année 2018.