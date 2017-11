Angleterre : elle retrouve celui qui fleurit la tombe de son frère depuis 70 ans

publié le 19/11/2017 à 09:26

C'est un mystère qui dure depuis 70 ans : celui de la tombe fleurie. 70 ans que cette tombe gazonnée, dans le vieux cimetière du village de Prestbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, est régulièrement recouverte d''un bouquet de roses et des poèmes. La pierre tombale porte un seul nom, celui de Karl Smith, un boy-scout mort à l'âge de douze ans. Il s'était noyé au mois d'août 1947, lors d'une sortie dans la baie d'Oxwich au Pays-de-Galles. Noyade brutale et inexpliquée.



Karl avait une petite sœur, Ann, 7 ans à l'époque, 77 ans aujourd'hui, qui, au plus loin qu'elle se souvienne a toujours vu des fleurs sur cette tombe. Il y a quelques années, elle s'est donc demandée qui était le mystérieux visiteur du cimetière et a fini, avec l'aide d'une journaliste de la BBC, par trouver une piste, qui va les mener auprès d'une personne qui sait tout de la fin de Karl.

Comme dans Agatha Christie, nos enquêtrices vont rechercher les amis de Karl. De la troupe de boy-scouts, sortis en randonnée le jour du drame, la sœur n'a que quelques prénoms. Elle finit par apprendre que certains sont morts, les autres sont introuvables.

Un serment prêté le jour de l'enterrement

Ann va alors se plonger dans le registre de l'enterrement de l'église Sainte Mary et y déceler plusieurs noms, ceux qui avec une écriture encore juvénile avaient laissé des hommages. La quête est infructueuse, jusqu'à ce qu'Ann et la journaliste retrouvent Ronald Seymour-Westborough. Il a 84 ans et il habite loin d'ici, à Gloucester.



Il le reconnaît spontanément, c'est lui qui vient régulièrement fleurir la tombe de Karl. Il faisait partie du camp scout. C'est lui qui avait découvert le corps flottant entre deux eaux, l'avait ramené sur la plage où il avait essayé de le ranimer. Ronald n'a jamais pu oublier ce visage. Le jour de l'enterrement, il avait juré qu'il lui rendrait régulièrement visite. Le vieil homme ignorait que son ami d'enfance avait une sœur.



Ainsi s'éclaire donc le mystère de la tombe fleurie. Mais il en reste un, puisqu'Ann ne sait toujours pas quelle autre main dépose, depuis 70 ans, tous ces poèmes écrits à l'encre bleue.